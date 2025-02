Toby Alderweireld zegt wie zijn favoriet is voor de Gouden Schoen, en komt ook met opvallende outsider: "Een jaar geleden dacht niemand aan hem"

Op 4 februari zullen we weten wie Toby Alderweireld opvolgt als Gouden Schoen. De Antwerpse kapitein heeft zich uitgesproken over de kanshebbers van deze editie.

Volgende dinsdag zal de Gouden Schoen 2024 worden uitgedeeld. Minder dan 24 uur na het sluiten van de transfermarkt zullen sommige genodigden misschien nog wel kleine oogjes hebben. Weinig betrokken bij de mercato, zal Toby Alderweireld in ieder geval klaarstaan om zijn opvolger te feliciteren.

Net als velen ziet hij Hans Vanaken als topkandidaat. "Hans is wel favoriet, ja. Net als ik is hij een speler die heel constant presteert en op wie je altijd kan rekenen. Hij was bepalend in de play-offs, werd met Club Brugge kampioen, en ook in Europa heeft hij zich weer getoond", vertelde Alderweireld bij Het Nieuwsblad.

Ondanks dat hij nog niet mag stemmen als actieve speler, heeft Alderweireld het aangedurfd om een top 3 op te stellen. Op de tweede plaats noemt hij Tolu Arokodare, de spits van KRC Genk.

"Een jaar geleden dacht niemand aan hem, maar hij is enorm balvast en dreigend geworden. Hij scoort vlot en is een heel goed persoon, wat ik ook belangrijk vind", aldus Alderweireld. Dit seizoen staat de boomlange Nigeriaanse spits op 16 doelpunten en 7 assists in 27 wedstrijden, in alle competities.

Maar hij liet zich wel vooral opvallen in de laatste zes maanden. Terwijl Hans Vanaken ook gewoon uitzonderlijke play-offs heeft gespeeld. Dat geldt ook voor de derde keuze van Toby Alderweireld: Cameron Puertas, die vorige zomer naar Saoedi-Arabië vertrok.