Anderlecht heeft al opvolger voor sterkhouder rondlopen bij eigen jeugd: "Ik wil in het Lotto Park spelen"

De kans is groot dat Killian Sardella komende zomer Anderlecht verlaat. Voor de rechtsachter staat er echter al een opvolger klaar uit de eigen jeugd.

Met Ali Maamar en Keisuke Goto kregen opnieuw twee talenten van de RSCA Futures een kans bij de A-kern van Anderlecht. Basile Vroninks zag het donderdag gebeuren tegen Hoffenheim en kijkt met bewondering naar hun parcours. “Het is jammer dat ze verloren, maar de kwalificatie was al binnen. We gunnen elkaar het succes", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Voorlopig richt Vroninks zich op zijn ontwikkeling bij de RSCA Futures. “Mijn eerste doel is zoveel mogelijk speelminuten maken. Op lange termijn wil ik uiteraard ook in het Lotto Park spelen", vertelt de jonge verdediger.

“Ik begon te sjotten bij Wolvertem-Merchtem, maar kwam al snel naar Anderlecht. Ik speel voornamelijk als rechtsachter, maar kan ook als linksachter of wingback uit de voeten.”

Vroninks zette in juli 2024 zijn handtekening onder zijn eerste profcontract bij Anderlecht, dat hem tot 2027 aan zich verbond. Het was een beloning voor zijn sterke prestaties in de jeugd, waar hij uitgroeide tot een vaste waarde. In het seizoen 2023/24 miste hij met de U18 nipt de titel, maar liet hij zich opmerken door zijn aanvallende impulsen en verdedigende stabiliteit.

Voormalig academy Director Mikkel Hemmersam was lovend over de Antwerpse verdediger. “Basile is een dynamische rechtsback met aanvallende kwaliteiten. Hij heeft een goede techniek, maar ook de verdedigende discipline en fysieke kwaliteiten die nodig zijn op hoog niveau", aldus Hemmersam.