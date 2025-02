Carl Hoefkens haalt Club Brugge-flop binnen die hij heel goed kent

Kamal Sowah zet zijn carrière voort in Nederland. De 25-jarige Ghanees heeft een contract getekend bij NAC Breda, waar Carl Hoefkens momenteel trainer is. De Nederlandse club maakte de transfer maandag officieel bekend.

Sowah was tot midden januari verbonden aan Club Brugge, maar beide partijen besloten zijn contract in onderling overleg te beëindigen. Club Brugge haalde Sowah in augustus 2021 weg bij Leicester City, na een sterke uitleenbeurt bij OH Leuven.

Zijn periode in West-Vlaanderen werd echter geen groot succes. In totaal speelde hij 53 wedstrijden voor blauw-zwart, waarin hij twee keer scoorde en vijf assists gaf. Daarnaast werd hij uitgeleend aan AZ Alkmaar en Standard Luik, maar dit seizoen maakte hij geen deel meer uit van de wedstrijdselectie.

De samenwerking met Carl Hoefkens is geen toeval. De twee werkten eerder samen bij zowel Club Brugge als Standard Luik. NAC Breda ziet in Sowah een veelzijdige speler, die zowel als aanvallende middenvelder als op de flanken uit de voeten kan.

De Ghanees tekende een contract voor 2,5 seizoenen bij de huidige nummer negen in de Eredivisie. Daarnaast bedong NAC een optie om de samenwerking met een extra seizoen te verlengen.

Voor Sowah betekent deze overstap een nieuwe kans om zijn carrière nieuw leven in te blazen, nadat hij bij Club Brugge niet wist door te breken. Bij NAC Breda hoopt hij opnieuw zijn waarde te bewijzen op het hoogste niveau.