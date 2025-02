OFFICIEEL: Zoon van voormalige Club Brugge-speler verlaat KAA Gent en tekent bij Juventus

Het is officieel: Maxime De Brul trekt naar Juventus. De zestienjarige speler is de vierde Belg die deel uitmaakt van de academie.

Op slechts 16-jarige leeftijd verlaat Maxime De Brul KAA Gent. Hij trekt nu officieel naar Juventus. Er zou een contract zijn ondertekend tot 2028.

De jonge centrale verdediger is de zoon van Tjörven De Brul, een voormalige speler van onder meer Club Brugge en KAA Gent die ook speelde voor de Rode Duivels. Net als zijn zoon speelde hij als centrale verdediger.

De Brul, die net in Turijn is aangekomen, zal drie andere Belgen ontmoeten die bij de academie spelen: Enzo Keutgen (17 jaar), Josué Grelaud (17 jaar) en Wout Gielen (16 jaar). Hij zal spelen met de U17, aangezien de U18 niet bestaat in Italië.

Het is een vrij veelzijdige speler is. Hij is tweebenig en is goed in de lucht met zijn 1m90. Voor hij tekende, had de voormalige Buffalo al deelgenomen aan trainingen bij zijn nieuwe club als test.