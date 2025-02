Standard wil serieus uitpakken: doelman van 14 miljoen euro zit al op het vliegtuig en gaat tekenen

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Standard is op zoek naar een nieuwe doelman, na het vertrek van Arnaud Bodart. Die nieuwe doelman zou uit Engeland moeten komen.

Het vertrek van Arnaud Bodart heeft Standard een beetje in de steek gelaten op de positie van doelman. Ondanks de beloftes van Mathieu Epolo en de ervaring van Laurent Henkinet, wil Ivan Leko graag zien dat de concurrentie versterkt wordt voor het einde van het seizoen.

Op een gegeven moment werd de piste van Lucas Pirard van KV Kortrijk genoemd, maar die lijkt nu gesloten te zijn. In plaats daarvan lijkt het erop dat de club zich heeft gericht op een doelman... uit de Premier League. Sacha Tavolieri onthult dat Standard geïnteresseerd zou zijn in Gavin Bazunu (22 jaar).

Een naam die hier niet erg bekend is, maar toch al een mooie cv heeft. Bazunu was namelijk maar liefst 22 keer Iers international en zat op de bank tijdens de vriendschappelijke wedstrijd tussen België en Ierland afgelopen maart.

Een echte Premier League-doelman

Gavin Bazunu wordt al vele jaren beschouwd als de vaste nummer 1 van Ierland, hij werd opgeleid bij Manchester City. In 2022 vertrok hij naar Southampton, waar hij meteen een volledig seizoen in de Premier League speelde voordat hij vorig seizoen 41 wedstrijden in het Championship speelde.

Dit seizoen heeft Bazunu nog niet met het eerste elftal gespeeld, en dat heeft een reden: eerder dit jaar kampte hij met een gescheurde achillespees, waarvan hij pas recentelijk herstelde. Een uitleenbeurt aan Standard zou voor hem dus een kans zijn om zich te herpakken. Zijn marktwaarde wordt op 14 miljoen euro geschat... Hij zou al op het vliegtuig zitten om te tekenen bij de Rouches.