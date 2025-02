'David Hubert krijgt meervoudig goed nieuws te horen voor bekerpartij van Anderlecht'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

RSC Anderlecht zit in moeilijk vaarwater. De ploeg van trainer David Hubert verloor vier keer in de laatste acht wedstrijden.

Alles op alles op de terugmatch van de halve finale van de Croky Cup bij RSC Anderlecht. Een kwalificatie voor de bekerfinale moet het tij doen keren bij paarswit.

Donderdagavond moet Anderlecht in de tweede halve finale opnieuw Royal Antwerp FC partij geven. Gelukkig is er goed nieuws op komst voor David Hubert.

Het Nieuwsblad laat weten dat doelman Colin Coosemans in principe klaar zal zijn om donderdag te spelen, na stevig oplapwerk van de medische staff.

De krant vermoedt ook dat Kasper Dolberg een heel goede kans maakt om te spelen tegen The Great Old. Edozie blijft sowieso onbeschikbaar.

In het slot van de wintermercato leek Luis Vazquez nog te vertrekken. Er was interesse van onder andere Hertha Berlijn, maar de 23-jarige Argentijn lijkt toch in Anderlecht te blijven.