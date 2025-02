Genk wilde spits afsnoepen van concurrent die ook in buitenlandse interesse stond: noodlot besliste er anders over

KRC Genk toonde deze wintermercato volgens de geruchten duidelijke interesse in Pape Moussa Fall. Ze wilden hem (in eerste instantie) bij Jong Genk laten rijpen en dan laten doorstromen. De deal ging niet door vanwege een blessure.

Brute pech voor Pape Moussa Fall. Hij blesseerde zich begin januari zwaar en scheurde uiteindelijk zijn kruisbanden. Daardoor mag hij een streep trekken door zijn seizoen bij Seraing en zal zelfs de start van volgend seizoen heel nipt worden.

Kruisband gescheurd

Pech ook voor Seraing, dat zich dit seizoen moet proberen te handhaven in het profvoetbal. Maar ook pech voor Jong Genk, dat hem graag zou willen in huis halen om van de degradatieplaats in de Challenger Pro League af te komen.

De twintigjarige spits was nochtans bezig aan een goed seizoen, met zeven goals in veertien competitiewedstrijden voor Seraing. Daarmee was hij een van de smaakmakers bij de Luikenaars.

Pittige strijd

De interesse in de jonge Senegalees was in het algemeen groot. Ook onder meer FC Nantes en FC Midtjylland toonden eerder ook al interesse in de jonge spits. En dus zal het afwachten zijn wat er komende zomer gaat gebeuren.

Seraing staat momenteel veertiende met zestien punten, Jong Genk staat vijftiende met dertien punten. De komende weken kan het dus nog een pittige strijd worden.