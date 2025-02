David Hubert reageert op extra druk die Anderlecht-voorzitter Vandenhaute zette voor bekerclash tegen Antwerp

Anderlecht-voorzitter Wouter Vandenhaute sprak duidelijke ambities uit: hij wil naar de Heizel om de Beker te pakken. David Hubert

Anderlecht neemt het donderdagavond op tegen Antwerp in de Beker van België. Paars-wit moet op de Bosuil een 1-0 voorsprong verdedigen.

Voorzitter Wouter Vandenhaute zette zijn eigen ploeg nog wat meer onder druk. Dit door uitdrukkelijk te zeggen dat hij naar de Heizel wil om deze keer de beker wel te pakken.

David Hubert zit daar niets mee in. "Meer nog, ik verwacht niets anders van onze voorzitter. Als Anderlecht zijnde moeten we elke wedstrijd winnen", vertelde hij bij Het Nieuwsblad.

"En laat me duidelijk zijn: ik start geen enkele wedstrijd met de bedoeling om te verliezen. Ik bekijk de wedstrijd van morgen als een kans om een finale te spelen."

Hubert geeft de Anderlecht-supporters al mee dat zijn ploeg er alles aan zal doen. "Al is het duidelijk dat de realiteit al heel lang niet meer overeenstemt met de ambities. Dat weten we. Maar dat wil niet zeggen dat de ambities helemaal moeten veranderen."

"Het is goed dat de lat hoog ligt. Het enige wat we kunnen doen -en dat doen we-, is elke dag in de schaduw keihard werken. Ik ben ervan overtuigd dat we morgen zullen vechten voor wat we waard zijn", besluit hij.