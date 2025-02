Een gemiste kans? Jonas De Roeck spreekt klare taal over feit dat hij nu op de plaats van David Hubert kon staan

Royal Antwerp FC speelt vanavond zijn tweede halve finale van de Croky Cup. Voor Jonas De Roeck is het een confrontatie met zijn ex-ploeg.

Drie seizoenen was Jonas De Roeck aan de slag bij RSC Anderlecht. Hij heeft er naar eigen zeggen enorm van genoten, als trainer van de beloften, als assistent van de A-ploeg en zelfs een keer als interimtrainer.

Als je bekijkt welke kans dat David Hubert kreeg bij RSC Anderlecht, dan zou het voor De Roeck wel eens een ontgoocheling kunnen zijn dat hij niet bij Anderlecht bleef.

“Het is een kwestie van timing”, vertelt hij aan La Capitale. “Het is duidelijk dat als ik had ingestemd om T2 te blijven bij Anderlecht, ik evengoed hetzelfde avontuur had kunnen beleven als David Hubert.”

Al is het in het voetbal onmogelijk om te voorspellen hoe een carrière kan verlopen. “In 2021 voelde ik echt de behoefte om mijn verantwoordelijkheid te nemen en te zien hoe ver ik kon komen als T1. Ik heb er geen spijt van.”

De Roeck is naar eigen zeggen blij dat hij op het aanbod van Westerlo inging en dat hij uiteindelijk in Antwerpen kan doorgroeien. “Ik ben er ook trots op dat ik met iedereen bij RSCA een zeer goede verstandhouding heb kunnen onderhouden. Wederzijds respect zal altijd mijn grootste waarde blijven”, besluit hij.