'Meerdere topclubs spannen samen tegen Club Brugge: Verhaeghe krijgt slecht nieuws te horen'

Club Brugge diende een verzoek in om STVV-Club Brugge te verplaatsen. Maar daarop volgde een dikke njet.

Club Brugge vroeg vorige week aan de Pro League om de competitiematch tegen STVV te verplaatsen. Zo zou blauwzwart een vrij weekend hebben voor het de trip moet maken naar Atalanta in de Champions League.

Op de vraag kwam echter een dikke njet, zo staat te lezen bij Het Laatste Nieuws. Volgens de krant waren STVV en KV Mechelen radicaal tegen, maar ook enkele topclubs uit de Jupiler Pro League. Vooral Union SG zou van zich laten horen hebben.

Of de stem van de clubs van enige doorslag was is niet geweten. Het reglement van de Pro League voorziet eigenlijk niks voor dit soort tussenronden in een Europese competitie.

De krant ging ten rade bij Union SG, maar daar was te horen dat ze geen mening hadden over het voorstel van Club Brugge om de wedstrijd te verplaatsen.

Club Brugge laat het dan ook hierbij en zal de wedstrijd tegen STVV op de voorziene datum afwerken. Atalanta speelt volgende week thuis tegen Cagliari, dus zij komen ook zonder extra rust in de benen naar Brugge.