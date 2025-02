Totaal niet verwacht, maar na komst van Mark van Bommel helemaal veranderd: "Over een paar jaar al"

Royal Antwerp FC kan niet anders dan inzetten op jonge spelers. En dat lijkt de laatste tijd aardig te lukken.

Door de financiële situatie van de club moet Royal Antwerp FC volop inzetten op de eigen jeugd. Dit seizoen zitten heel veel jonge spelers bij het eerste elftal.

De club heeft de middelen niet die Club Brugge en RSC Anderlecht voor handen hebben en kan niet blijven rekenen op de miljoenen van voorzitter Paul Gheysens.

Ook grote namen als speler blijven aantrekken lukt in die optiek niet. The Great Old moet dan ook een eigen jeugdacademie ten volle uitbouwen richting de toekomst.

Eén van de namen die het meer dan voortreffelijk doet is Zeno Van Den Bosch, amper 21 jaar oud. Een gouden gast volgens Ritchie De Laet die hem voor het eerst zag meetrainen onder Franky Vercauteren.

“Eerlijk gezegd vond ik hem goed, maar misschien niet goed genoeg”, is hij eerlijk bij La Dernière Heure. “Hij miste een beetje van alles. Toen Van Bommel kwam, veranderde ik volledig van mening.”

Van Den Bosch begon achter de schermen keihard te werken. “Zijn lichaam, zijn uithoudingsvermogen, zijn snelheid, zijn kracht... Hij ging constant naar de fitness of bekeek video's. Hij was een van de besten op training.”

De gevolgen zijn dan ook niet min. “Ik kan alleen maar zeggen dat hij een topspeler is geworden. Over een paar jaar speelt hij in een grote competitie. Hij verdient zijn plek in de basis en er zal ongetwijfeld een grote club aankloppen.”