Zoon van ex-speler Beerschot, Antwerp en Genk dicht bij doorbraak? "Zijn carrière op eerste plaats"

Kent u Justice Wamfor nog? De speler met onder meer een verleden bij Antwerp, Beerschot en KRC Genk woont nog altijd in ons land. Hij bouwde er zijn leven op en heeft verschillende kinderen. Eentje daarvan is nu ook stappen aan het zetten.

Terry Wamfor is momenteel met zes doelpunten topschutter bij Jong Lommel. De 19-jarige flankaanvaller is aan een prima seizoen bezig en wil uiteraard ook doorbreken richting de A-kern van Lommel.

Kameroener in België

Jong Lommel speelt momenteel in de derde nationale van het amateurvoetbal, maar de A-kern speelt in de Challenger Pro League. Vader Justice Wamfor heeft veel over voor zijn kinderen.

"Na mijn carrière keerde ik terug naar mijn geboorteland. Maar na enkele maanden gingen we terug naar België, omdat ik hier meer mogelijkheden zag voor mijn voetballende zonen", klinkt het in Het Belang van Limburg.

Carrière van zoonlief op eerste plaats

"We hebben de taken ook netjes verdeeld. Mijn vrouw is bezig met het onderwijs van de kinderen en ik uitsluitend met voetbal. Ik werk in een fastfoodbedrijf in Turnhout. Ik wil ooit nog terugkeren naar mijn geboorteland als mijn kinderen groot zijn. Het is niet mijn bedoeling om in België te blijven wonen."

Toen ze vorig jaar met het gezin in Kameroen waren, werd duidelijk hoe belangrijk de carrière van de jonge Terry is. "Hij ontving een bericht dat hij mocht meetrainen met het eerste elftal. Die kans kon hij niet lagen liggen, ook al kost een vliegtuigticket veel geld. Na een week keerde hij daarom al vervroegd terug naar Lommel. Zijn carrière komt op de eerste plaats."