Antwerp-Anderlecht herspelen? Er is nu al duidelijkheid over wat er gebeurd is

Er was geen ongeoorloofde communicatie tussen VAR Jan Boterberg en scheidsrechter Jasper Vergoote tijdens Antwerp-Anderlecht. Dat bevestigen meerdere bronnen binnen de Pro League en de arbitrage aan HLN.

Vergoote gaf op basis van zijn assistenten op het veld een tweede gele kaart aan Denis Odoi. Daarom mag Boterberg dit weekend gewoon de competitiewedstrijd tussen Anderlecht en Antwerp fluiten.

De betwiste fase ontstond toen Antwerp-speler Odoi snel wilde ingooien. Anderlecht-bankzitter Théo Leoni gooide een tweede bal op het veld om dat te verhinderen. Odoi reageerde door iets naar Leoni te roepen en een bal in de richting van de Anderlecht-bank te gooien.

Scheidsrechter Vergoote bestrafte eerst Leoni met geel voor spelbederf. Pas enkele momenten later kreeg ook Odoi een tweede gele kaart, waardoor hij van het veld moest. Antwerp, dat met tien man verder moest, zag Anderlecht zich plaatsen voor de bekerfinale.

Trainer Jonas De Roeck noemde de wedstrijdleiding "bizar" en vond dat "het ticket voor de finale is gestolen". Antwerp wilde de communicatie tussen Vergoote en de VAR opvragen om te weten of Boterberg invloed had op de beslissing. Volgens het VAR-protocol mag de VAR pas ingrijpen bij een duidelijke fout, niet om een tweede gele kaart te adviseren.

Uit herbeluistering van de communicatie blijkt echter dat Boterberg zich aan de regels hield. De beslissing om Odoi rood te geven, kwam op aangeven van de vierde official en de lijnrechter. Hoewel de beslissing traag werd genomen, gebeurde alles volgens de regels. De vierde official stond dicht bij het incident en had een goed zicht op de situatie.