Bijna alles is veranderd bij Anderlecht sinds de laatste bekerfinale, maar Yari Verschaeren kan eindelijk een prijs pakken

Drie jaar later staat Anderlecht opnieuw in de finale van de Beker van België. Er zal nog maar één speler van de finale van 2022 op het veld staan.

De laatste bekerfinale van RSC Anderlecht dateert van 2022. Vincent Kompany was dicht bij zijn eerste trofee als coach, en paarswit was dicht bij hun eerste trofee sinds 2017, maar verloren uiteindelijk na strafschoppen (0-0, 4-3 na penalty's) tegen KAA Gent.

Een pijnlijke teleurstelling voor Kompany, voor RSCA, maar ook voor een 'ket' van Neerpede die er nog steeds is maar nog geen enkele trofee heeft gewonnen met zijn favoriete club: Yari Verschaeren.

Anderlecht is veel veranderd

We weten niet wat het meest onwaarschijnlijke leek toen hij in 2018 zijn debuut maakte: dat hij zeven jaar later nog steeds daar zou zijn... of dat Anderlecht in de tussentijd geen enkele titel, beker of kampioenschap zou winnen. En toch is 2022 de enige keer dat 'The Kid' bijna een trofee aanraakte - afgezien van vorig seizoen en die wedstrijd tegen Club Brugge die sterk leek op een titelmatch.

Around him at the time? Geen jeugdspeler in het elftal: Zirkzee en Kouamé voorin, Cullen en Olsson op het middenveld, een verdediging met Gomez-Hoedt-Magallan-Murillo, en Van Crombrugge in doel. Als invaller, zijn kameraad Francis Amuzu... die deze winter ook vertrok, ook met een lege prijzenkast.

Om volledig te zijn, zijn er nog twee spelers die destijds op de bank zaten en nog steeds onder contract staan bij RSCA, maar de kans dat ze in mei op het Heizelstadion zullen spelen is klein: het gaat om Marco Kana, nu bij de Futures, en Majeed Ashimeru waarvan nog net geweten is wanneer hij terug beschikbaar zal zijn.

Een positief punt: de lokale jeugdspelers

Drie namen, of twee en een half aangezien Kana praktisch van de radar verdwenen is. Een duidelijk teken van de instabiliteit die de laatste jaren bij Anderlecht heerste. Ondertussen hebben de sportdirecteuren (onder diverse benamingen), de coaches en tal van andere functies - tot aan de verantwoordelijke van Neerpede - veranderingen doorgemaakt.

Het grote positieve punt om te onthouden: op 1 of 14 mei (de datum moet nog worden vastgesteld) zou David Hubert een team kunnen opstellen dat veel meer made in Neerpede is. Verschaeren natuurlijk, maar ook Stroeykens, Leoni, Sardella, en zelfs Maamar, Goto en in zekere zin Dendoncker: zij zullen allemaal strijden voor een rol in deze finale. En als Yari Verschaeren, met de aanvoerdersband om, de beker omhoog houdt (hoewel we natuurlijk hopen dat Vertonghen herstelt om erbij te zijn), zal het een mooi verhaal zijn. Net voordat ze eindelijk het nest verlaten?