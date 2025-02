Streep door de rekening van Westerlo: aanwinst Amando Lapage mag niet spelen tegen Standard

Westerlo kon op de laatste dag van de wintermercato Amando Lapage van Anderlecht afsnoepen. Maar dit weekend mag hij nog niet spelen.

Het was een knappe transfer voor Westerlo: Amando Lapage, de kleinzoon van Paul Van Himst, tekende deze week voor 4,5 jaar bij de Kemphanen.

Alleen kan Timmy Simons dit weekend nog geen beroep doen op zijn nieuwe aanwinst, ook zou hij heel welgekomen zijn in de ploeg door de schorsingen van Bayram en Vuskovic.

Maar Lapage is immers zelf geschorst dit weekend. Hij liep vorige week bij de RSCA Futures zijn vijfde gele kaart op en mag dus niet spelen. Zijn eerste match voor Westerlo zal dus pas ten vroegste binnen een week er komen.

“Anders had Amando misschien zijn debuut kunnen maken. Op training heeft hij al een goede indruk gemaakt en hij ging al stevig in duel met Luka”, lacht Timmy Simons bij Gazet van Antwerpen.

“De concurrentie is zo meteen aangescherpt. Soit, mijn puzzel is klaar. Deze keer gaan we de bus parkeren … Nee, ik ga mijn ploeg niet tegenhouden om creatief te zijn, al zullen er tegen Standard toch een aantal basisvoorwaarden vervuld moeten worden. In Luik hebben we heel volwassen gespeeld en onze momenten gepakt. En achterin hebben we toen niet veel weggeven.”