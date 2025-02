Uitblinker Anderlecht doet opvallende bekentenis na de match: "Ik was zo ziek als een hond"

Anderlecht heeft zich geplaatst voor de finale van de Beker van België na een intense wedstrijd tegen Antwerp. De thuisploeg speelde een groot deel van de match met tien man na de uitsluiting van Denis Odoi, maar de Brusselaars maakten optimaal gebruik van de situatie.

Yari Verschaeren was opnieuw beslissend en bewees dat hij helemaal terug is op zijn beste niveau. De middenvelder maakte indruk met zijn balbehandeling, spelinzicht en technische klasse.

Hij bekroonde zijn sterke prestatie met een schitterende goal. "Deze kwalificatie is een enorme boost voor de rest van het seizoen, maar we hebben nog niets in handen", benadrukte Verschaeren na de wedstrijd.

De rode kaart voor Odoi was een cruciaal moment. “Leoni krijgt terecht een gele kaart voor de bal die hij op het veld gooit, maar de reactie van Odoi verdiende ook een tweede geel", analyseerde Verschaeren. “Daar kunnen wij niet aan doen. We hebben zo’n situatie vorige week ook meegemaakt tegen Gent. Dit keer waren wij de slimsten.”

Verschaeren was niet alleen de uitblinker, maar ook fysiek helemaal tot het uiterste gegaan. "Ik ben tevreden over mijn prestatie, maar op het einde kon ik niet meer. Ik was zo ziek als een hond. Na 25 minuten kwam het al op. Ik had last van maagkrampen en waarschijnlijk een indigestie door iets wat ik gedronken had", gaf hij toe.

Ondanks die ongemakken bleef hij doorgaan. Met deze zege staat Anderlecht voor het eerst sinds 2022 opnieuw in de bekerfinale. Verschaeren was er drie jaar geleden ook bij toen paars-wit verloor van AA Gent, en hij beseft dat het werk nog niet af is. “De finale halen is geweldig, maar het gaat om winnen. We willen die beker pakken.”