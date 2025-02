'RSC Anderlecht verrast en laat Rode Duivel alweer vertrekken'

Het was een drukke wintermercato voor Olivier Renard bij RSC Anderlecht. En de komende zomermercato zou wel eens nog drukker kunnen gaan worden, want er is nog werk aan de winkel bij de recordkampioen uit België.

Met onder meer Francis Amuzu werd nog een klinkende uitgaande deal gesloten deze winter, terwijl er inkomend ook heel wat nieuwe spelers de rangen kwamen versterken. Exit Dendoncker? Met Lucas Hey, Cesar Huerta, Cedric Hatenboer, Elyess Dao en Adryelson kwamen er heel wat interessante mensen naar RSC Anderlecht. Dreyer en Zanka vertrokken dan weer. Volgens Sudpresse zouden er komende zomer nog veel meer spelers kunnen gaan vertrekken, want er wordt volop gebouwd aan een nieuwe ploeg bij RSC Anderlecht om op iets langere termijn opnieuw aan de top te staan. Bewuste keuzes Bij de mogelijke vertrekkers komende zomer zou ook Leander Dendoncker zijn. Olivier Renard kan nu al gaan speuren naar mogelijke geïnteresseerde clubs in de Rode Duivel. Ook Samuel Edozie zou niet meteen moeten rekenen op een verlengd avontuur op Neerpede. Beide huurspelers zullen na dit seizoen gewoon opnieuw vertrekken bij paars-wit. Daarmee komt er een vroeger dan verwacht einde aan beide avonturen. Voor Edozie zou nochtans kunnen gesproken worden met Southampton, terwijl er in het contract van Dendoncker een aankoopoptie zit.





