Verloren zoon heeft duidelijke doelstellingen met KVK na moeilijke MLS-periode

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Marko Ilic is opnieuw doelman van KV Kortrijk. Na twee jaar keerde hij deze winter terug naar de club waar hij zich thuis voelt. Zijn doel is duidelijk: KVK in eerste klasse houden.

Ilic vertrok met pijn in het hart, maar zijn liefde voor Kortrijk bleef. “Het voelt geweldig om terug te zijn”, zegt hij in Het Nieuwsblad. “Mijn vrouw en ik houden van deze club en stad. Het is echt onze tweede thuis.” Op het veld toont Ilic zijn passie en strijdlust. Tijdens zijn vorige periode bij KVK stond hij bekend om zijn luide coaching, en tegen Westerlo was dat niet anders. “Mijn stem is na elke wedstrijd weg, maar dat hoort bij mijn manier van spelen.” Helaas kon hij bij zijn terugkeer geen punten pakken, want KVK verloor pijnlijk van een tienkoppig Westerlo met 1-2. Zijn avontuur in de Amerikaanse MLS verliep moeizaam. Door visumproblemen kon zijn vrouw niet meereizen, waardoor hij zich niet goed voelde. Dat had ook een negatieve impact op zijn prestaties op het veld en maakte de terugkeer naar Kortrijk iets gemakkelijker. “Het enige wat nu telt, is deze club in eerste klasse houden. Ik ben een vechter en zal tot het einde alles geven", besluit de doelman. Zondag wacht een moeilijke thuiswedstrijd tegen Union.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg KV Kortrijk - Union SG live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30 (09/02).