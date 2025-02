🎥 Grasmat van Anderlecht krijgt er opnieuw stevig van langs: "Veld van den Aldi"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De slechte staat van het veld in het Lotto Park was al maanden een probleem. Voor de match tegen Club Brugge een kleine maand geleden werd een nieuw veld aangelegd, maar de problemen lijken nog niet helemaal van de baan.

De mat verslechterde verder door de winterse omstandigheden, waardoor de club besloot actie te ondernemen. Na de laatste wedstrijd van 2024 tegen Dender werd de bovenste laag van het veld volledig afgegraven.

Begin januari begon Anderlecht met het aanleggen van een nieuwe, volledig natuurlijke grasmat van 7.000 vierkante meter.

🦵 | Vandaag lijkt het veld wel de gevaarlijkste speler. 🌱🫣 #ANDANT pic.twitter.com/3lPURzC2Va — DAZN België (@DAZN_BENL) February 9, 2025

De nieuwe grasmat werd in Turijn geproduceerd en naar België vervoerd. De vervanging kostte de club 300.000 euro en moet ervoor zorgen dat de ploeg het seizoen kan uitspelen in betere omstandigheden, al gaat het om een tijdelijke oplossing.

Niemand tevreden over grasmat

Na de match tegen Club Brugge was er al heel wat kritiek en die is ondertussen nog niet verstomd. Ook tegen Royal Antwerp FC was het vele supporters opgevallen.

Op de sociale media regende het opnieuw reacties over de slechte staat van de grasmat en zelfs de commentatoren hadden het opgemerkt over de pollen die loskwamen.

#ANDANT wat een inspiratieloos geklungel op een grasmat uit den Aldi.... — Wittebroodt Kristof (@WittebroodtKri1) February 9, 2025

‘Binnen een paar weken is dat gras aangehecht’ #andant pic.twitter.com/GGoDV2SnaN — Kris met K (@grabberke) February 9, 2025

#ANDANT Weet Coucke eigenlijk op welk veld juist ze die botten van zijn dino hebben opgegraven?🧐🙄 — Peter (@Peter93934447) February 9, 2025