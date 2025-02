Afscheid van Francis Amuzu: Anderlecht krijgt maar dit bedrag voor flankspeler

De transfer van Francis Amuzu naar Grêmio FBPA is nog steeds niet officieel gemaakt. Is er een kink in de kabel? Hier en daar wordt nu toch gemeld dat de deal helemaal rond is en snel officieel zal worden gemaakt.

Francis Amuzu verlaat RSC Anderlecht voor Grêmio FBPA. De deal is al even rond, maar voorlopig heeft de Braziliaanse club de transfer nog niet aangekondigd. Nochtans vertoeft Amuzu al in Brazilië. De speler van RSC Anderlecht zou er een contract van twee jaar moeten tekenen en zo'n 150.000 euro per maand gaan verdienen bij het nummer veertien van de Braziliaanse competitie. Francis Amuzu (novo reforço do Grêmio) estava presente na arena hoje



story da namorada dele aí 👇🏻 pic.twitter.com/al7P4pyuku — @' amanda¹⁹⁰³ (@mandagfbpa) February 9, 2025 Grêmio wilde Amuzu eerst nog eens uitgebreid testen op fysiek én medisch vlak vooraleer hij een contract mag tekenen. Anderlecht zou uiteindelijk 1,2 miljoen euro vangen voor de flankspeler. Schijntje voor Anderlecht Paars-wit hoopte op een bepaald moment op veel meer geld voor de speler, maar dat lijkt nu helemaal van de baan. Ondertussen woonde de speler al een wedstrijd bij en dus is het enkel maar wachten op de laatste punten en komma's. Mogelijk wordt er zondag nog een vergelijk gevonden, anders zal het voor de eerste dagen van de nieuwe week moeten zijn.