Is dit het einde voor Philippe Clement bij de Rangers? Dramatische bekeruitschakeling zet Belgische trainer verder onder druk

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Na de verrassende uitschakeling van Liverpool door Plymouth Argyle in de FA Cup, was er ook in Schotland een grote bekerverrassing. Philippe Clement en zijn Rangers konden zich zondag niet plaatsen voor de kwartfinales van de Schotse beker.

Tegen tweedeklasser Queens’ Park gingen ze op eigen veld met 0-1 onderuit. De druk op Clement neemt alleen maar verder toe. De uitschakeling betekent opnieuw een flinke tegenslag voor Philippe Clement, die het seizoen bij Rangers al onder grote druk begon. Hij heeft dit seizoen al te maken gehad met veel kritiek van fans en media. Twintig minuten voor het einde kwam het verrassende openingsdoelpunt. Seb Drozd tekende voor de 0-1, waarmee hij Clement en de Rangers uit de beker trapte. In de laatste minuten kreeg Rangers nog een grote kans op de gelijkmaker. Aanvoerder James Tavernier miste in de extra tijd een strafschop. De toekomst van Clement bij Rangers komt zo wederom in gevaar. Het is nu de vraag of hij in staat is om deze domper te boven komt. De komende weken zullen cruciaal zijn voor zijn toekomst in Glasgow.