Speelt De Ketelaere tegen Club Brugge? Aanvaller viel geblesseerd uit, coach geeft meer uitleg

Atalanta heeft vertrouwen getankt met een 0-5-overwinning tegen Verona, maar zag Charles De Ketelaere uitvallen met een lichte kuitblessure.

Na een sterke eerste helft, waarin hij een assist gaf, bleef hij na rust uit voorzorg op de bank. “We wilden geen risico nemen", verklaarde coach Gasperini. Zijn situatie wordt dag per dag opgevolgd.

Woensdag wacht de Champions League-confrontatie met Club Brugge. Atalanta had die overwinning nodig na een mindere periode in de competitie en beker. De twijfels verdwenen dankzij een uitblinkende Mateo Retegui, die maar liefst vier keer scoorde.

De Ketelaere speelde een belangrijke rol bij de eerste goal. Zijn schot belandde op de paal, maar Retegui werkte de rebound binnen. Niet veel later zorgde de Italiaan voor een dubbele voorsprong. Ederson maakte er 0-3 van en nog voor rust voltooide Retegui zijn hattrick.

Na de pauze bleef De Ketelaere aan de kant, terwijl Atalanta zonder moeite de match uitspeelde. Retegui zette de eindstand op het bord met zijn vierde treffer. Verona probeerde nog te scoren, maar doelman Patricio hield de nul.

Ondertussen houdt Atalanta zijn blessurezorgen in de gaten. Gasperini gaf aan dat doelman Carnesecchi twijfelend is door koorts en dat Lookman een bloeduitstorting heeft opgelopen. Kolasinac is out met een spierscheur en Maldini sukkelde vrijdag met overlast op training.

De Ketelaere blijft voorlopig onzeker voor de clash met Club Brugge. De medische staf volgt zijn blessure op de voet, in de hoop dat hij speelklaar raakt voor woensdag.