Van Felice Mazzu tot Diego Simeone? Voormalige Anderlecht-speler kan binnenkort bij Atletico Madrid terechtkomen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Fabio Silva maakt een geweldig seizoen door bij Las Palmas. Hij zou in de zomer naar grotere club kunnen trekken.

Fabio Silva heeft zijn scorend vermogen teruggevonden tijdens zijn uitleenbeurt aan Las Palmas. Ver weg van het sombere Wolverhampton, staat de Portugese aanvaller nu op zeven doelpunten in La Liga, evenveel als tijdens zijn periode bij Anderlecht in de Pro League.

De 22-jarige speler maakt naam in La Liga met doelpunten tegen onder andere Real Madrid en FC Barcelona. Roberto Martinez heeft hem beloond door hem eind vorig jaar voor het eerst op te roepen voor Portugal.

Spanje onder de indruk

Zijn situatie is interessant: deze zomer, wanneer hij terugkeert naar Wolverhampton, zal hij zijn laatste contractjaar ingaan. Buiten de plannen van de Wolves (die hem aan vier verschillende clubs hebben uitgeleend), zou hij zeker interesse opwekken.

Zelfs Atletico Madrid heeft deze winter al geïnformeerd, zo meldt de Engelse pers. Afgelopen weekend werd Fabio Silva geconfronteerd met deze vleiende interesse: "Het is een van de beste clubs ter wereld, met een van de beste coaches. Maar op dit moment focus ik me op Las Palmas", verklaarde hij aan The Athletic.

De ontwikkelingen deze zomer zullen interessant zijn om te volgen: Wolverhampton zal waarschijnlijk moeten verkopen, maar zal zijn speler niet voor appel en ei willen laten vertrekken, aangezien hij in 2020 voor maar liefst 40 miljoen werd gekocht van FC Porto.