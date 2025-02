Anderlecht schakelde (met dank aan deze persoon) héél snel om Huerta vast te leggen: 'Deze Belgische topclub bereidde een bod voor op Mexicaanse ster, maar was te laat'

César Huerta is na enkele wedstrijden al de nieuwe publiekslieveling bij RSC Anderlecht. Al voetbalde de Mexicaan voor hetzelfde geld bij een andere Belgische topclub. Hoe kwam de flankaanvaller bij paars-wit terecht?

RSC Anderlecht betaalde twee miljoen euro aan UNAM Pumas om César Huerta naar onze hoofdstad te halen. "Die jongens heeft alles om de Europese top te halen", hoorden we de voorbije dagen al uit de mond van verschillende clubbestuurders.

Hoe paars-wit de 24-jarige flankaanvaller op het spoor is gekomen? De scouting van Anderlecht volgde de prestaties van Huerta al langer. Het was Olivier Renard - de sportief directeur kende Huerta al van zijn tijd in de Major League Soccer - die meteen in actie schoot.

En dat was nodig. Het Nieuwsblad weet dat Union SG ook een bod op Huerta aan het voorbereiden was. Les Unionistes volgden de vijftienvoudig Mexicaans international al langer en hadden eenzelfde plan als Anderlecht in gedachten.

De Belgische recordkampioen heeft zich de komst van Huerta nog niet beklaagd. De Mexicaan zorgt voor animo op de tribunes en was in de laatste twee wedstrijden - beiden tegen Antwerp FC - al meteen beslissend met enkele acties.