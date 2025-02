Emilio Ferrera of Hernan Losada straks weer hoofdcoach in de Pro League? 'CPL-club heeft haar pijlen gericht'

Emilio Ferrera heeft sinds 2021 geen team meer getraind in het Belgisch profvoetbal. Hij wordt nu genoemd als mogelijke kandidaat bij Lokeren-Temse.

Op maandagavond heeft Lokeren-Temse besloten om afscheid te nemen van Hans Cornelis na de zware nederlaag (0-5) tegen de RAAL. Bij zijn ontslag werd meteen een opvolger genoemd: de belangrijkste kandidaat zou Stijn Vreven zijn.

Maar Het Nieuwsblad vermeldt dat twee andere coaches, die bekend zijn in België, ook op het lijstje van Lokeren-Temse zouden staan. Een van hen zou Hernan Losada zijn. De Argentijn zit zonder werk sinds zijn vertrek bij Deinze, kort voor het faillissement van de club.

De andere genoemde naam is Emilio Ferrera, die ook beschikbaar is. Tot oktober vorig jaar was Ferrera verantwoordelijk voor de jeugdopleiding van AA Gent, een functie die hij meer dan drie jaar bekleedde. Hij heeft nog geen nieuwe uitdaging gevonden.

Op 57-jarige leeftijd heeft Ferrera niet meer gecoacht in de Pro League sinds zijn periode bij Seraing tussen januari 2020 en juni 2021. Voorheen leidde hij F91 Dudelange in Luxemburg, nadat hij assistent was geweest van Michel Preud'homme tijdens zijn laatste periode bij Standard.

Gedurende zijn lange carrière die hem onder andere naar clubs als Dender, OHL en KRC Genk bracht, heeft Ferrera KSC Lokeren al gecoacht in 2010.