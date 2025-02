Anderlecht en Club Brugge riskeren zware boetes na 'creatief' omspringen met regels

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De Kansspelcommissie heeft nieuwe regels uitgevaardigd om te vermijden dat voetbalclubs de beperkingen op gokreclame omzeilen.

Vanaf 1 januari mocht de naam van een goksponsor niet langer op de voorkant van een voetbalshirt staan, maar wel nog op de achterkant, met een maximumoppervlakte van 75 vierkante centimeter. Club Brugge en Anderlecht overtraden die limiet door respectievelijk Unibet en Napoleon Sports & Games veel groter af te drukken.

Om zulke creatieve interpretaties te vermijden, legt de Kansspelcommissie nu striktere meetregels op. Inspecteurs zullen een vak rond de volledige naam en het logo van de goksponsor tekenen, en de oppervlakte berekenen met een wiskundige formule. Dit moet verhinderen dat clubs enkel de letters zelf tellen en niet de tussenruimtes, zoals Club Brugge eerder deed om binnen de limiet te blijven, schrijft Het Nieuwsblad.

De nieuwe regels laten geen ruimte meer voor discussie. Wie de toegelaten afmetingen overschrijdt, riskeert zware geldboetes. Club Brugge en Anderlecht wilden voorlopig niet reageren op de strengere aanpak van de gokwaakhond.

Naast de rugzijde blijft ook de reclame op de voorkant van shirts een heikel punt. Sinds 1 januari is dit verboden, maar clubs vonden achterpoortjes. Cercle Brugge veranderde Golden Palace in Golden Palace News, Club Brugge doopte Unibet om tot U Experts. Ondanks eerdere waarschuwingen van oud-minister Paul Van Tigchelt tegen zulke ‘afgeleide namen’, blijft de praktijk bestaan.

De situatie wordt verder bemoeilijkt door de politieke machtsverschuiving. De bevoegdheid over kansspelen ligt nu bij Economie, onder minister David Clarinval (MR). MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez, die zich eerder verzette tegen strenge gokregels, zou recent aan Franstalige clubs hebben gezegd dat er geen wettelijk kader is om afgeleide namen te verbieden. Dit kan clubs aanmoedigen om opnieuw deals met gokbedrijven te sluiten.

Groen-Kamerlid Stefaan Van Hecke waarschuwt voor een versoepeling van het beleid. Hij hekelt de houding van de voetbalclubs en roept de regering-De Wever op om de strenge aanpak van gokverslaving niet terug te draaien. “Het zou bijzonder jammer zijn als we nu een stap terugzetten na alle vooruitgang die in de vorige regering is geboekt", aldus Van Hecke.