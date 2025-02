Gespecialiseerde professor weerlegt alle argumenten van de Pro League: "België te klein voor 18 profclubs? Fake news!"

Volgens sporteconoom Stefan Kesenne, emeritus professor sporteconomie UA en KU Leuven, is er voldoende ruimte voor 18 profclubs in België. Hij weerlegt de stelling dat het land te klein zou zijn op basis van een eenvoudige geografische berekening.

“Dit is een veel te simplistische redenering", zegt hij in Knack. “Het aantal financieel leefbare clubs hangt af van de bevolkingsdichtheid, de welvaart en de populariteit van voetbal.”

Voetbal is in België bijzonder geliefd, zelfs meer dan in de vijf grootste voetballanden. “Kijk naar het aantal toeschouwers per capita per wedstrijd, dan doen alleen landen als Schotland, Zwitserland en enkele Scandinavische competities beter", stelt Kesenne. “Er is dus zeker genoeg interesse om meerdere profclubs te ondersteunen.”

Sommigen wijzen op de financiële problemen van Belgische clubs als bewijs dat er te veel profteams zijn. Maar volgens Kesenne klopt die logica niet. “Als dat de maatstaf is, dan moeten clubs als Manchester United, AC Milan en Benfica ook naar het amateurvoetbal, want die hebben allemaal schulden", zegt hij. “Het probleem ligt niet bij het aantal clubs, maar bij het financieel beleid.”

Een van de grootste oorzaken van financiële problemen zijn de hoge spelerslonen. “Gemiddeld verdient een voetballer in de Jupiler Pro League meer dan 330.000 euro per jaar. Dat is meer dan de Belgische eerste minister", benadrukt Kesenne. “De spelers treft geen schuld, het zijn de clubmanagers die onrealistisch hoge lonen betalen.”

Nochtans is het perfect mogelijk om een financieel stabiele profclub te runnen. “Een club met een jaarlijks budget van vijf miljoen euro kan prima overleven", stelt hij. “Met een gezond loonbeleid en een evenwichtige budgetverdeling heb je geen torenhoge schulden nodig.”

Kesenne is dan ook duidelijk in zijn conclusie: “België te klein voor 18 profclubs? Fake news. Het probleem is niet de grootte van het land, maar de manier waarop clubs worden geleid.”