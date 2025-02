Pikante uitdaging? Mark Van Bommel sluit nieuwe club niet uit

Begint Mark Van Bommel begint het wachten beu te worden? De voormalige trainer van Antwerp heeft geen baan sinds zijn vertrek op de Bosuil en werd lange tijd genoemd als opvolger van Tedesco, maar er heeft zich een nieuwe deur geopend.

Wat gaat Mark Van Bommel doen? Op dit moment lijkt het erop dat de Nederlander op weg is naar een sabbatical jaar nadat hij Antwerp heeft verlaten aan het einde van het seizoen 2023-2024. Als kampioen met de 'Great Old' in 2023 vertrok hij na het verliezen van de bekerfinale, maar zijn reputatie bleef ongeschonden.

Vooral bij de Belgische voetbalfederatie: lange tijd werd Van Bommel genoemd als een van de favorieten om Domenico Tedesco op te volgen. Uiteindelijk was het Rudi Garcia die de jackpot won, en Mark Van Bommel zit nog steeds zonder baan.

'De telefoon staat altijd aan!' 😉

Mark van Bommel over een mogelijk belletje van Feyenoord... ☎️#ZiggoSport #UCL #FEYMIL pic.twitter.com/ft6nRZtEdu — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) 11 februari 2025

Zou de voormalige coach van PSV Eindhoven terugkeren naar de Eredivisie, waar hij zijn trainerscarrière begon in het seizoen 2018-2019? Hij sluit in elk geval geen enkele deur. Hij zat maandag bij Ziggo Sport en hij werd met name ondervraagd over de positie bij Feyenoord, waar Brian Priske deze week werd ontslagen.

"Als ze me bellen, zal ik er natuurlijk twee keer over nadenken. Maar voordat ze dat doen, hoef ik dat niet te doen. Het is alleen maar speculatie", wuifde hij weg. Voor de voormalige PSV'er natuurlijk een moeilijke overstap, maar als trainer zal hij het uiteraard wel overwegen.

We weten nog niet wie de opvolger van Priske bij Feyenoord zal zijn, maar Van Bommel kan zomaar tot de namen behoren die door de club uit Rotterdam worden benaderd. Men weet dat de rivaliteit tussen Feyenoord en PSV niet zo intens is als die met Ajax Amsterdam...