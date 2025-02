📷 Cristiano Ronaldo domineert de sportwereld met verbluffende cijfers, ook KDB laat van zich horen

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Cristiano Ronaldo blijft wereldwijd de best verdienende sporter. In 2024 verdiende hij maar liefst 249 miljoen euro, zon' 100 miljoen euro meer dan de nummer 2, basketbalster Stephen Curry.

Het is alweer het achtste jaar op rij dat Ronaldo deze titel in de wacht sleept, ondanks een lichte daling ten opzichte van 2023. In dat jaar verdiende hij volgens Sportico nog 263 miljoen euro.

Het jaarloon van Cristiano Ronaldo bij Al-Nassr bedraagt 205,5 miljoen euro. Daarnaast verdiende de 40-jarige Portugees 43 miljoen euro aan lucratieve sponsordeals.

Hoewel zijn contract bij Al-Nassr in juni 2025 afloopt, zijn de vooruitzichten voor Ronaldo ook in 2025 goed. De Portugees blijft wereldwijd een van de meest markante figuren in de sport, en zijn zakelijke en sportieve successen zijn nog lang niet voorbij.

Naast zijn enorme voetbalinkomsten blijft Ronaldo ook actief als ambassadeur voor verschillende merken, wat zijn rijke portefeuille alleen maar verder aanvult. De populariteit van CR7 is dan ook zowel op als buiten het veld enorm groot.

Topverdieners met KDB

Stephen Curry, de Amerikaanse basketbalster van de Golden State Warriors, staat volgens sportico op de tweede plaats met 148 miljoen euro. Tyson Fury, de Ierse bokser, volgt met 141 miljoen euro. De top vier wordt afgesloten door Lionel Messi (129 miljoen euro) en LeBron James (127 miljoen euro). Rode Duivel Kevin De Bruyne is de enige Belg in de top 100. Onze landgenoot verdient maar liefst 37,7 miljoen euro.