Deze situatie had Joren Dom niet meer verwacht: "Dat was even slikken, maar ik zit allang in het voetbal en dan schrik je niet snel meer"

Na twee nederlagen op rij, spelen de RSCA Futures zaterdag tegen Lommel. Joren Dom is weer beschikbaar voor de wedstrijd, nu Amadou Diawara de club heeft verlaten.

Joren Dom zat voor de wedstrijd tegen Club NXT al op de bank als T5, maar werd toen niet ingezet. De club koos toen voor Diawara als oudere speler. Dom begreep de beslissing en legde zich erbij neer.

"Dat was even slikken, maar ik zit allang in het voetbal en dan schrik je niet snel meer. Het belang van de club primeert altijd, het had dan ook totaal geen zin om keet te schoppen. Inmiddels is Diawara vertrokken bij de club en werd ik opgevist als speler. Onze trainer kan op me rekenen", aldus Dom in Het Nieuwsblad.

Dit seizoen is de situatie bij de Futures veranderd. Door het vertrek van spelers zoals Amando Lapage naar Westerlo, en zes Futures-spelers die mee trainen met de A-ploeg, is het team anders dan in het begin van het seizoen.

Dom merkt op dat het moeilijk is om hetzelfde niveau van samenwerking te behouden, maar begrijpt ook dat dit kansen biedt voor andere jonge spelers. "Er komt nu ruimte voor anderen om zich te bewijzen."

De wedstrijd tegen Lommel is belangrijk voor de Futures, maar Dom zegt dat ze zich niet te veel druk moeten opleggen. "We kijken nog steeds niet naar het klassement", vertelt hij.