Jonas De Roeck moet puzzelen voor het moment van de waarheid: "Dit bepaalt de rest van ons seizoen"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Antwerp-coach Jonas De Roeck kijkt met heel veel ambitie naar de komende twee wedstrijden tegen KV Kortrijk en OH Leuven. Met minder dan zes op zes kan The Great Old niet tevreden zijn.

De Roeck hoopt dat Denis Odoi fit geraakt voor de wedstrijd tegen KV Kortrijk. Odoi herstelt van een enkelblessure en is nog onzeker.

“Denis is nog twijfelachtig. Hij heeft vandaag een groot deel van de training meegedaan, wat hoopgevend is", aldus De Roeck in Het Nieuwsblad.

Ook mentaal lijkt de verdediger volgens de trainer de teleurstelling van de bekeruitschakeling te hebben verwerkt. "Er is een verschil mocht dat gebeuren met iemand die in het begin van zijn carrière staat. Denis weet dat hij verkeerd reageerde en heeft dat heel duidelijk en open naar de groep toe gecommuniceerd."

Naast Odoi kan Antwerp in de komende wedstrijden nog niet rekenen op Jelle Bataille, Yannick Thoelen en Farouck Adekami. Vooral de blessure van Adekami, die last heeft van de mediale band, is zeer vervelend voor De Roeck.

Cruciale wedstrijden

De komende twee thuiswedstrijden tegen KV Kortrijk en OH Leuven zijn volgens De Roeck cruciaal. “Met twee overwinningen staan we héél dicht bij het bereiken van onze doelstelling (play-off 1). In dat opzicht zijn deze twee wedstrijden bepalend voor de rest van ons seizoen", aldus de coach.