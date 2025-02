Vanhaezebrouck maakt opvallende vergelijking over Nilsson, maar moet wat kwijt over de strafschop

Een door Gustaf Nilsson afgedwongen en omgezette strafschop trok Club Brugge tegen Atalanta over de streep in de Champions League. Een zege die blauwzwart hoe dan ook verdiende.

De Italianen schreeuwden moord en brand over de lichte penalty die ze tegen kregen. En daar moet ook Hein Vanhaezebrouck eerlijk in zijn als hij de vraag krijgt of dit een strafschop was.

“Neen. Nilsson loopt tegen de arm van Hien, niet omgekeerd”, zegt hij meteen in Het Nieuwsblad. “Pas op, Club Brugge heeft zichzelf hier niets in te verwijten. Atalanta-coach Gasperini maakt dan wel van zijn neus maar als Retegui aan de overkant hetzelfde doet, zegt hij niets.”

Voor de analist is het niet zo dat Club Brugge geluk had. “Het heeft dat zelf afgedwongen. Die strafschop van Nilsson was volgens sommigen niet goed getrapt. Ik denk dat hij het spel met de doelman speelde en gewoon in de andere hoek trapte. Toch weer koel gebleven van Nilsson.”

Vanhaezebrouck maakt een opvallende vergelijking over Nilsson. “Hij is een man van waarde voor de ploeg. Hij werkt hard en dwong die strafschop af doordat hij achter elke bal loopt. Hij doet me denken aan Depoitre in zijn beste dagen.”

Hoe dan ook, Club Brugge trekt met een bonus van één doelpunt dinsdag richting Atalanta. De troepen van Nicky Hayen hebben meer dan een kans om zich voor de volgende ronde te kwalificeren, maar simpel zal dat niet zijn.