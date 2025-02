Vanhaezebrouck wil dat Garcia na Karetsas andere topspeler uit JPL met ander paspoort bij de Rode Duivels haalt

In maart spelen de Rode Duivels voor het eerst onder Rudi Garcia. Hein Vanhaezebrouck heeft alvast een belangrijke opdracht voor de bondscoach.

De bondscoach van de Rode Duivels krijgt meteen een stevige opdracht voor zijn eerste interlandperiode. Er moet de maat genomen worden van Oekraïne, maar er is nog belangrijker werk aan de orde.

Zo moet men proberen om Kos Karetsas van KRC Genk te overtuigen om niet voor Griekenland, maar wel voor de Rode Duivels te kiezen. En Hein Vanhaezebrouck vindt dat er nog een speler uit de Jupiler Pro League op andere gedachten moet gebracht worden.

De ex-trainer van KAA Gent smult van Chemsdine Talbi van Club Brugge. “Het is onwaarschijnlijk hoe goed Talbi die rol invult”, vertelt Vanhaezebrouck aan Het Nieuwsblad. “Skov Olsen was toch een spelers met sterke cijfers die vertrok en niet werd vervangen.”

Volgens Vanhaezebrouck moet Garcia een poging ondernemen om hem bij de Rode Duivels te halen. “Ik hoop dat bondscoach Rudi Garcia zijn uiterste best gaat doen om hem nog van zijn voornemen om voor de Marokkaanse ploeg te spelen af te brengen.”

Al ligt het niet gemakkelijk blijkbaar. “Bij eender welk ander Afrikaans land zou dat misschien wel lukken maar Marokko is geëvolueerd naar een modern voetballand. Bovendien hebben we in België al veel goede flankspelers. Mogelijk speelt dat ook mee in zijn beslissing.”