Alles op alles: Vincent Mannaert komt met opvallend plan om spelers Club Brugge en Genk aan Rode Duivels te binden

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De spelers met een dubbele nationaliteit blijven de discussies voeden totdat er een definitieve keuze is gemaakt. Maar uiteindelijk zijn het de spelers zelf die de beslissing nemen. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de meest opvallende spelers met dubbele nationaliteit?

Chemsdine Talbi en Konstantinos Karetsas zouden uiteindelijk kunnen besluiten om niet voor België te kiezen. Volgens Het Nieuwsblad zijn de kansen dat deze twee spelers ooit Rode Duivels worden, afgenomen.

Dubbele nationaliteiten voer voor discussie

De Belgisch-Marokkaanse speler zou teleurgesteld zijn geweest over hoe de Belgische voetbalfederatie met hem communiceerde toen hij twee seizoenen geleden zijn kruisband scheurde. In een interview met RTL gaven velen aan dat Talbi, hoewel hij zijn keuze nog niet heeft gemaakt, een voorkeur leek te hebben voor Marokko.

Wat betreft de Belgisch-Griekse speler zou de Griekse federatie proactiever zijn geweest dan die van België. Ze stuurden onder meer een delegatie naar Genk, met onder andere trainer Ivan Jovanovic en sportief directeur Dimitrios Salpingidis.

Vincent Mannaert pakt de zaken aan

Sinds Vincent Mannaert sportief directeur is van België, zouden er toch veranderingen zijn. Zijn prioriteit is om dubbele-nationaliteit spelers ervan te overtuigen om voor België uit te komen, of op zijn minst duidelijke gesprekken met hen te voeren. Er wordt zelfs overwogen om een speciale verantwoordelijke voor dit onderwerp aan te stellen.

De Belgische voetbalfederatie heeft ook contact opgenomen met spelers zoals Diego Moreira en Matias Fernandez-Pardo. Ondanks dat de speler van LOSC heeft verklaard voor Spanje te willen spelen. De Belgisch-Portugese speler speelt sinds 2019 in de jeugdteams van Portugal, maar zou nog steeds kunnen besluiten om voor België te kiezen, aangezien hij in Luik is geboren.