Matchen volgen elkaar snel op bij KAA Gent en Milicevic slikt ferme domper

Zondagmiddag ontvangt KAA Gent rode lantaarn Beerschot. De wedstrijd krijgt een extra speciaal tintje, want het is de 'match van de Foundation', waarbij de club haar maatschappelijke rol in de kijker zet. Het stadion zal volzitten met Gentse supporters.

Voor het eerst zullen er niet 19.000, maar wel 20.000 Gentse supporters in het stadion aanwezig kunnen zijn. Beerschot kreeg namelijk zoals geweten een straf, waardoor er geen uitsupporters mogen komen naar de Planet Group Arena. Tegen Charleroi was vak I dicht, op bezoek bij Gent zullen er geen uitfans zijn. Beerschot staat momenteel laatste met 14 punten. Als het zich dit seizoen nog wil redden, zullen ze op z'n minst voorbij Kortrijk (19 punten) en STVV (23 punten). In de Planet Group Arena zullen ze hun team dus alvast niet kunnen toejuichen. Zondag spelen we in een vol huis zonder Beerschot-fans, maar misschien wel met jou in het uitvak? 👀



MEER | https://t.co/PR2Tc4Myoq pic.twitter.com/CnoXXcEaiZ — KAA Gent (@KAAGent) February 12, 2025 Interim-coach Danijel Milicevic krijgt tegen de hekkensluiter een nieuwe kans om zijn kunnen te demonstreren als T1 van de Buffalo's. Hij zal echter wel rekening moeten houden met een aantal onbeschikbaarheden. Sleutelwedstrijd? Jordan Torunarigha zal er door een schorsing niet bij zijn bovendien tegen Beerschot. Ook Andrew Hjulsager lijkt mogelijk nog niet fit te zijn. "Aimé Omgba zal bij Jong Gent spelen om wat minuten op te doen." "Beerschot zal alles geven tegen ons, dus we moeten op ons hoede zijn. Elke wedstrijd is voor ons belangrijk", aldus nog de coach op zijn persconferentie. "Er zit weinig tijd tussen de match van donderdagavond en die van zondagnamiddag."