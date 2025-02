Ongeregeldheden tegen Antwerp komt Beerschotfans nu duur te staan voor trip naar Gent

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De kans dat Beerschot zich dit seizoen nog zal kunnen redden? Die kansen slinken wedstrijd per wedstrijd. Ook voor de supporters is het niet altijd makkelijk. In Gent zullen ze er dan weer niet mogen bij zijn door een straf van een paar maanden geleden.

In oktober alweer namen Antwerp en Beerschot het tegen elkaar op in de langverwachte Antwerpse derby. Bij een 4-0 tussenstand in het voordeel van Antwerp, werd de wedstrijd definitief gestaakt. Zware straffen Op dat moment hadden bezoekende supporters al meermaals pyrotechnisch materiaal op het veld geworpen. De scheidsrechter kon niet anders dan de partij stop te zetten. Dat leverde Beerschot een forfaitnederlaag op. Er kwam ook een zware boete van in totaal 60.000 euro voor de club, terwijl er bij drie uitwedstrijden geen fans toegelaten zouden worden. Bovendien zouden ze bij drie thuiswedstrijden ook een vak moeten sluiten. 𝗗𝗲 𝘃𝗼𝗹𝗴𝗲𝗻𝗱𝗲 wedstrijd zal helaas zonder onze supporters plaatsvinden. #WeAre13 #GNTBEE #dupont pic.twitter.com/YoCRAH9o4Y — K. Beerschot V.A. (@kbeerschotva) February 10, 2025 Een en ander sleepte nog een tijdje aan, maar ondertussen zijn de straffen wel degelijk bezig. Tegen Charleroi was vak I dicht, op bezoek bij Gent zullen er geen uitfans zijn. Beerschot staat momenteel laatste met 14 punten. Als het zich dit seizoen nog wil redden, zullen ze op z'n minst voorbij Kortrijk (19 punten) en STVV (23 punten). In de Planet Group Arena zullen ze hun team alvast niet kunnen toejuichen.