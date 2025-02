Nu al een eerste domper voor Rode Duivels en Garcia: hij keert niet terug

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Rudi Garcia zal binnen enkele weken zijn eerste selectie bekendmaken als bondscoach van de Rode Duivels. Helaas weten we nu al dat een jong talent daarbij afwezig zal zijn: Roméo Lavia zal tegen die tijd niet terugkeren.

Een Roméo Lavia op volle kracht en als basisspeler bij Chelsea, dat lijkt vanzelfsprekend genoeg voor het nationale team. Het probleem is echter dat dit sinds het begin van de carrière van het voormalige talent van Anderlecht en Manchester City niet vaak is voorgekomen. En dit zal waarschijnlijk ook niet het geval zijn voor de eerste selectie van Rudi Garcia.

Blessurelast

Dit seizoen, wanneer hij beschikbaar was, heeft Lavia zijn kwaliteiten kunnen tonen met Chelsea in de Premier League. Maar al snel hebben lichamelijke problemen het leven van de Belg opnieuw bemoeilijkt, waardoor hij slechts 56 minuten heeft gespeeld in 2025 en voorlopig niet zal terugkeren.

Dit werd aangekondigd door zijn coach Enzo Maresca tijdens een persconferentie: "Nico Jackson en Roméo Lavia zouden na de interlandpauze kunnen terugkeren", verklaarde de coach van de Blues. Nog een maand en een half afwezigheid voor Roméo Lavia.

Anderhalve maand afwezig

Maresca heeft dus zijn plannen herzien nadat hij ongeveer tien dagen geleden aankondigde dat Lavia terug zou zijn voor de volgende wedstrijd. De Rode Duivel heeft niet meer gespeeld sinds 14 januari.

"Het gebeurt in het voetbal. Roméo heeft al vooruitgang geboekt ten opzichte van vorig seizoen, wat altijd moeilijk is na bijna een seizoen vol blessures", benadrukte de coach. "Ik hoop dat hij het seizoen goed zal kunnen afsluiten."