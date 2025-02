Timmy Simons moet opnieuw puzzelen voor cruciale wedstrijd, maar krijgt onverwachte hulp: "Hij heeft grote stappen gezet, dat verdient een dikke pluim"

Na een zes op zes lijkt Westerlo onder Timmy Simons helemaal op koers om zich te redden in de Jupiler Pro League. Toch waarschuwt de trainer dat de strijd nog lang niet gestreden is.

Simons is tevreden dat Westerlo voorlopig uit de gevarenzone is, maar blijft voorzichtig. “Alles staat dicht bij elkaar. We moeten blijven werken en mogen niet verslappen", vertelt de trainer in de Gazet van Antwerpen.

De coach verwacht een zware wedstrijd tegen Cercle Brugge. “Zij zitten in een sterke flow en spelen met veel energie. We zullen veel duels en tweede ballen moeten winnen.”

Simons moet opnieuw schuiven in zijn ploeg. Na Bayram, Vuskovic en Lapage tegen Standard, zijn nu ook Bos en Devine out met hamstringblessures. De terugkeer van Vuskovic in de verdediging lijkt zeker, terwijl Neustädter mogelijk Bayram vervangt.

Thomas Van den Keybus

Ook Thomas Van den Keybus maakt kans op een basisplek na een sterke invalbeurt tegen Standard. Hij verving Devine en leverde meteen een assist af. Simons was meteen tevreden over de inzet van zijn speler.

“Qua mindset en lichaamstaal heeft hij de voorbije weken serieuze stappen gezet. Hij laat zien dat hij er klaar voor is. Die metamorfose verdient een dikke pluim", aldus de coach.