Anderlecht-icoon Luc Nilis keerde voor het eerst terug naar plaats van horrorblessure: "Dankzij Youri Tielemans en Vincent Mannaert"

Luc Nilis (57) keerde zaterdag voor het eerst terug naar Aston Villa, de club waar zijn carrière abrupt eindigde na een dubbele beenbreuk in 2000. De oud-Rode Duivel beleefde in Villa Park opnieuw de sfeer van een volle tribune, exact zoals hij het ooit had gewenst.

“Het was een fantastische ervaring. Ik heb er echt van genoten", klonk het bij een geëmotioneerde Nilis in HLN. De gruwelijke blessure op 9 september 2000 tegen Ipswich Town betekende het einde van zijn loopbaan op topniveau. “Ik verloor mijn leven na die blessure", zei hij ooit over dat traumatische moment. Zaterdag was Ipswich opnieuw de tegenstander, maar deze keer als achtergrond voor een bijzonder bezoek. Het was Youri Tielemans die ervoor zorgde dat Nilis en zijn vrouw Mieke Jonckers erbij konden zijn. “Normaal zat ik als spitsentrainer bij Patro Eisden op de bank tegen Deinze, maar door het faillissement ging die wedstrijd niet door", vertelde Nilis. “De beslissing om naar Birmingham te trekken, was snel gemaakt.” Na de wedstrijd genoot hij volop van het weerzien met bekenden. “Ik ging op de foto met Youri en met Donyell Malen, die ik bij PSV nog onder mijn hoede had. Alles was perfect geregeld", aldus Nilis. Daarnaast had hij nog een speciaal woord van dank voor Vincent Mannaert. “Dankzij zijn contact met Monchi, de sportief directeur van Aston Villa, kon ik na de wedstrijd in de spelerstunnel komen. Ex-ploeggenoten heb ik jammer genoeg niet gezien, maar het was fijn om Lee Hendrie weer te ontmoeten. Het was een dag om nooit te vergeten.”