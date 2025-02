Van Der Bruggen legt vinger op dé wonde van Cercle Brugge: "Dat moet echt beter"

Cercle Brugge heeft in eigen huis nagelaten om de drie punten te pakken. Hannes Van Der Bruggen was achteraf dan ook teleursteld, vooral omdat Cercle een pak kansen de nek omdraaide.

Voor Cercle Brugge was het na een 2 op 9 belangrijk om eindelijk nog eens te winnen. Maar na een half uur kwam het op achterstand tegen Westerlo. De Vereniging had echter 75 minuten nodig om de bal binnen te trappen en bleef steken op 1-1.

"Ik denk dat we kansen gemaakt hebben om drie wedstrijden te winnen. Ik weet niet hoe lang het geleden is dat we nog eens meer dan een doelpunt gemaakt hebben. Vandaag hadden we er zeker drie of vier moeten maken", zei Hannes Van Der Bruggen achteraf.

Van Der Bruggen over gemiste kansen van Cercle Brugge

In de eerste helft miste Felipe Augusto een penalty. "Iedereen kan een penalty missen. Het zijn gewoon de kansen die we moeten afmaken. Ik denk dat we Westerlo in het kwartier na de rust achter hun goal hebben gedrukt."

Utkus kopte ook nog op de paal in de eerste helft, een goal van Agyekum werd op het uur afgekeurd. "Het is ongelofelijk zuur, vooral omdat we de drie punten echt nodig hadden", ging Van Der Bruggen nog verder.

"Nu zal het op de moeilijke manier moeten." Volgende week moet Cercle Brugge naar Kortrijk. Daarna ontvangt het thuis Antwerp en Club Brugge, op de slotspeeldag moet de Vereniging ook nog naar Anderlecht.