Antwerp als club, maar ook iemand individueel moet zich bij bondsparket verantwoorden na bekermatch tegen Anderlecht

Royal Antwerp FC is opnieuw opgeroepen door het bondsparket. Er dreigt een nieuwe straf te volgen voor The Great Old.

Het bondsparket heeft Royal Antwerp FC opgeroepen voor incidenten in de bekerwedstrijd in eigen huis van 6 februari tegen RSC Anderlecht. Na de match kregen de scheidsrechters heel wat bier over zich heen. Eén van de lijnrechters werd daarbij ook geraakt. Hij moest verzorgd worden door het Rode Kruis, zo noteerde de match delegate. Maar ook teammanager Sacha Van de Sande moet voorkomen, voor wangedrag ten aanzien van een wedstrijdofficial. Hij riskeert een speeldag schorsing en een boete van 1.500 euro voor verbaal respectloos gedrag. Antwerp kreeg vorige week twee uitwedstrijden zonder fans opgelegd als sanctie voor onregelmatigheden in de derby. De twee voorwaardelijke speeldagen die er ook werden opgelegd zouden door deze oproeping wel eens effectief kunnen worden.