België en Marokko zullen nu ook moeten vechten voor verrassende Anderlecht-speler: "Ik maak me er op dit moment geen zorgen over"

Voor de eerste keer sinds hij deel uitmaakt van het eerste elftal, is Ali Maamar opgesteld op zijn beste positie: rechtsback. Hij lijkt Thomas Foket te hebben voorbijgestoken in de hiërarchie.

Vervangt men Thomas Foket, dan zou men kijken naar de nog openstaande transfermogelijkheden op dit moment (bijvoorbeeld: de MLS), want met het vooruitzicht op uitschakeling in de Europa Cup, zullen de kansen op speeltijd voor hem afnemen. Zondag werd het duidelijk dat Foket zelfs niet meer de nummer 2 was in de hiërarchie op de rechtsback.

Die rol is nu weggelegd voor Ali Maamar, die speelde in afwezigheid van Sardella (geschorst). Het zevende optreden voor de jonge back in het eerste elftal, die dit jaar niet meer terugkeerde naar RSCA Futures. Bescheiden kwam hij na de wedstrijd naar voren om met de pers te praten.

Ali, ben je verrast over hoe snel dingen voor jou gaan hier?

Verrast, ja en nee, omdat ik heel hard werk voor dit alles. Ik ben er trots op dat ik steeds meer deel uitmaak van deze A-kern, en nu is het aan mij om door te blijven werken en te bewijzen dat ik hier mijn plek heb.

Voel je je steeds meer thuis op het veld?

Natuurlijk, zoals ik al zei, werk ik hard op trainingen om te bewijzen dat ik op mijn positie de beste kan zijn. Dat is de mentaliteit die je moet hebben. Ik probeer mijn uiterste best te doen, en dan is het aan de coach om te beslissen.

Ben je niet verbaasd dat je bijvoorbeeld boven Thomas Foket in de hiërarchie bent gekomen in afwezigheid van Sardella?

(aarzelt) Ik hou er niet van om te zeggen "boven". Ik ben gewoon beschikbaar voor de coach. Of het nu met de U23 of in het eerste elftal is, het zijn twee professionele divisies en je moet jezelf bewijzen om de coach te overtuigen.

Hoe is jouw relatie met Killian Sardella? Is hij een voorbeeld voor jouw generatie?

Toen ik bij de U23 was, keek ik veel naar zijn wedstrijden, omdat hij in het eerste elftal speelde en dat was mijn doel. Maar ik praat niet veel met hem. Ik ben een introvert persoon (glimlacht). Ik praat niet veel in de kleedkamer. Maar natuurlijk, jongens zoals Sardella, zoals Foket, die veel meer ervaring hebben dan ik, daar kijk ik naar op, terwijl ik probeer mijn eigen stempel te drukken.

Ben je introvert in de kleedkamer, maar laat je je op het veld gaan?

(glimlacht) Ik probeer persoonlijkheid te tonen in mijn spel, dat is anders buiten het veld, maar zodra ik op het veld sta, vergeet ik dat. Ik geef alles voor het team om te winnen. De coach zegt me om mijn spel te spelen, omdat ik de dingen goed doe op training, hoef ik dat alleen maar te reproduceren in de wedstrijd; ik voel niet echt druk in dat opzicht.

Heb je een rolmodel op jouw positie?

Ja, ik hou veel van Achraf Hakimi. Vooral omdat hij voor het nationaal team speelt, en als je ziet welke prestaties hij heeft geleverd tijdens het WK... Voor mij is hij de beste ter wereld op zijn positie. Er zijn er nog anderen, natuurlijk, zoals Kyle Walker, Trent Alexander-Arnold. Ik probeer van iedereen iets mee te nemen en mijn eigen stijl toe te voegen, in de hoop ooit dat niveau te bereiken.

Zou je nu eerder kiezen voor Marokko?

Ik wil niet te ver vooruitlopen op deze vragen. Ik heb al gespeeld voor het Belgisch nationaal team, bij de U17, nu speel ik bij Marokko in de U20 en daar voel ik me goed.

En als je voor het nationaal elftal wordt opgeroepen, zal het moeilijk zijn om nee te zeggen...?

Er zijn veel geweldige spelers in Marokko, het zou een eer zijn om opgeroepen te worden, maar ik ben daar nog ver van verwijderd. Ik wil niet vooruitlopen op dit onderwerp.

Mo Ouahbi is jouw coach bij de U20 in Marokko. Is hij de juiste persoon om jou te helpen, gezien zijn ervaring bij Anderlecht...

Hij is hier lange tijd geweest, kent het systeem, weet hoe het eraan toegaat en moedigt me heel veel aan in het nationaal team en hier. Ik speel als rechtsback in het nationaal team, net als vandaag, ook al heb ik tot nu toe voornamelijk links gespeeld in de club. Hoe dan ook, we zullen zien wat de toekomst brengt; er is de Afrika Cup U20, maar het is aan Anderlecht om te beslissen of ze me laten gaan of niet (noot: de Afrika Cup U20 wordt gespeeld van 26 april tot 25 mei, gelijktijdig met de Play-offs en de bekerfinale).

Heb je speciale vrienden in de kleedkamer bij Anderlecht?

Ik ben net aangekomen. Iedereen stelt me een beetje op mijn gemak, en als een jonge speler aankomt, is dat het belangrijkste. Ik voel me hier al goed geïntegreerd, ik heb vrienden in de groep en ik voel me steeds beter. Dat is heel positief.