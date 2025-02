Analisten massaal in katzwijm voor jonge Belg: "Heel veel potentieel"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Union SG verloor met 0-2 van Ajax in de Europa League. Het moment van de avond kwam toch van een Belg: Jorthy Mokio. Die scoorde op enig mooie wijze het tweede doelpunt. De jonge Belg maakte indruk op zowat iedereen.

Amper 16 jaar is de middenvelder, maar wat een droomdebuut maakte hij voor zijn eerste Europese wedstrijd in het basiselftal. In de 71ste minuut scoorde hij heerlijk met een halve volley. En dan nog met zijn mindere voet.

“Gewoon lossen! Ik zag die bal aankomen en dacht gewoon: schieten. Eigenlijk is dit niet normaal. Ik dacht ik meer tijd nodig had, maar zoals je ziet. Het kan snel gaan", aldus Mokio zelf na de zege in het Koning Boudewijnstadion.

Veel indruk gemaakt

De analisten vallen collectief in katzwijm. "Hij was heel erg goed en zeker zijn doelpunt was mooi", aldus Franky Van der Elst in Extra Time. "Geweldig met zijn mindere voet, met veel lichaamsbeheersing en gevoel. Geweldig goed gedaan."

Hein Vanhaezebrouck - die Mokio nog kent van bij KAA Gent - pikte meteen in: "Hij is technisch supergoed en nog altijd maar zestien jaar. In duel komt hij er altijd meteen uit."

"Hij kan zich goed vrijkappen, is balvast, speelt altijd zuiver. Er zit weinig afval in. En hij durft vertikaal meteen te zoeken naar een oplossing en heeft goede ogen en is supersnel. Hij heeft heel veel potentieel, al zijn er nog werkpunten."