Belgische topclub klopt aan voor topschutter en aanvoerder Mechelse beloften

KV Mechelen zou aan het einde van het seizoen misschien spijt kunnen krijgen. Noah Makanza, aanvoerder van de beloften en een van de grootste talenten van de club, is namelijk zeer gewild door diverse teams uit het profmilieu.

Naast de U23-teams die in de Challenger Pro League spelen (Anderlecht, Genk en Club Brugge), hebben de meeste clubs in de Pro League belofteploegen in lagere divisies. Dat geldt ook voor KV Mechelen, dat in de tweede Nationale van Voetbal Vlaanderen speelt.

In deze teams bevinden zich vaak grote talenten die nauwlettend worden gevolgd. En dat is logisch: aangezien ze vaak nog geen profcontract hebben, kunnen de jonge talenten van de clubs uit de Jupiler Pro League die schitteren in de U23 als koopjes worden beschouwd.

Bij KV Mechelen is dé speler om dit seizoen bij de beloften in de gaten te houden, Noah Makanza (19 jaar). De meest attente volgers van De Kakkers hebben hem dit seizoen al op de bank zien zitten in de Jupiler Pro League, 6 keer om precies te zijn (zonder in actie te komen).

Club Brugge heeft navraag gedaan

Na vorig seizoen van de ene naar de andere positie te zijn verschoven, heeft Makanza zich dit seizoen gevestigd als centrale middenvelder. Het is vanaf die nummer 8 positie dat hij... de topscorer is geworden van Jong Mechelen met 9 doelpunten. Deze prestaties hebben de aandacht getrokken.

Zo heeft Club Brugge volgens onze informatie deze winter informatie ingewonnen, samen met andere clubs uit de Jupiler Pro League en 1B. KV Mechelen zou als reactie op deze interesse de onderhandelingen zijn gestart voor een eerste profcontract met de kapitein van de beloftenploeg. De club heeft echter deze wintertransferperiode het dossier laten liggen. Zal men spijt krijgen Achter de Kazerne? Dat zal de komende maanden moeten uitwijzen.