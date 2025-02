Een voorsmaakje van de Champions' Play-offs? Zo presteerde de top 6 in de onderlinge confrontaties

Met nog vier speeldagen in de Jupiler Pro League te gaan, lijkt de top zes al wat ingemetseld. Wij maakten een overzicht van hoe zij dit seizoen al tegen elkaar gepresteerd hebben. Genk toont zich de verdiende leider en Gent wacht nog een pittig einde van de competitie.

Standard zou mathematisch nog over KAA Gent kunnen springen, aangezien het maar vijf punten minder heeft. Alleen moet het die kloof dichten in wedstrijden tegen Club Brugge, Anderlecht, Union en Antwerp, Geen simpele opdracht dus. Daardoor lijkt de huidige top 6 ook de finale te worden.

In de laatste vier speeldagen van deze reguliere competitie moet iedere ploeg in de top 6 nog minstens één wedstrijd spelen tegen een concurrent. Sommige zelfs meer dan twee keer. Toch probeerden wij een overzicht te maken van hoe deze top 6 reeds presteerde in onderlinge duels.

1. KRC Genk: 16 op 24 (66,67% van de punten gehaald)

Op het vlak van onderlinge duels is KRC Genk de verdiende leider in de competitie op dit moment. Het heeft voorlopig zelfs nog niet verloren in eigen huis. Het is aan Gent en Union om dit record te proberen verbreken.

Op verplaatsing is het ietwat wisselvalliger voor Genk: ze wonnen dan wel op het veld van Anderlecht en Gent, het haalde slechts 1 op 9 op verplaatsing bij de andere drie. Een negatief record dat ze zullen moeten goedmaken in de Champions Play-offs.

2. Club Brugge: 14 op 27 (51,85%)

Hoewel het gevoel zegt dat Club met momenten onverslaanbaar is in de eigen competitie, zeggen deze cijfers toch iets anders. In eigen huis heeft het enkel de controversiële wedstrijd tegen Gent verloren (2-4), en Union is de enige van de andere vier die nog een punt kon meenemen uit Brugge.

Net als Genk is het op verplaatsing waar het schoentje knelt bij Club. Met een 4 op 12 heeft het zich nog niet bepaald van zijn sterkste kant laten zien buitenshuis, op de 0-3 tegen Anderlecht na. Op zondag 2 maart kunnen ze proberen er 7 op 15 van te maken, op het veld van zwart beest KAA Gent.

3. Union Saint-Gilloise: 13 op 24 (54,17%)

Dit cijfer mag dan laag lijken, Union heeft dit seizoen nog maar éénmaal verloren van een ander top-6-team. Het ging in september met 2-0 onderuit op het veld van Antwerp. Dit puntenaantal kon een pak hoger hebben gelegen, maar Union kende een lange periode waarin het maar niet tot scoren kon komen en daardoor heel wat punten liet liggen, ook tegen de topclubs.

Union heeft nog de kans om nog punten te sprokkelen tegen rechtstreekse tegenstanders. Zondag 23 februari moeten ze richting het Lottopark om stadsgenoot Anderlecht te bekampen, en op de laatste speeldag van de reguliere competitie moeten ze naar het veld van leider Genk. Geen eenvoudig slot voor de Brusselaars dus.

4. RSC Anderlecht: 10 op 27 (37,04%)

Dat Anderlecht op de vierde plek staat, is geen verrassing als we kijken naar de onderlinge duels. Tegen de top 3 haalde paars-wit een schamele 1 op 15, dankzij de 0-0 op het veld van Union. Tegen Antwerp en Gent haalde het dan weer 9 op 12.

Paars-wit zal blij zijn dat Antwerp deel uitmaakt van de Champions Play-offs binnen enkele weken. The Great Old is de enige ploeg waar Anderlecht tweemaal punten tegen pakte dit seizoen. Komende zondag kunnen ze hetzelfde doen, in eigen huis tegen Union.

5. Royal Antwerp FC: 8 op 27 (29,63%)

The Great Old is met 1 op 15 veruit de slechtste uitploeg van deze zes ploegen. Tegen Gent kunnen ze proberen dit negatieve record uit te balanceren door 10 op 15 te pakken in eigen huis. Maar daarvoor moet het dus de Gantoise kloppen op de voorlaatste speeldag van de reguliere competitie.

Op dit moment is Antwerp dus de slechtste ploeg uit de top 6, als we louter naar de resultaten uit onderlinge duels kijken. Geen cijfers waarmee je de Champions Play-offs wilt ingaan.

6. KAA Gent: 8 op 21 (38,10%)

Met 4 op 12 is de Planet Group Arena allesbehalve een fort waar de topploegen het moeilijk hebben tegen Gent. Enkel Anderlecht is van een kale reis moeten terugkeren uit de Oost-Vlaamse hoofdstad. De 4 op 9 buitenshuis is dan weer wel een degelijk resultaat voor de Gantoise.

In de laatste vier speeldagen van de Jupiler Pro League krijgt Gent de kans om haar positie in de Champions League vast te leggen en ook sterk te verstevigen. In de komende drie speeldagen moet het naar Genk, thuis tegen Club en dan weer naar Antwerp.

Afsluiten doen ze dan weer tegen voorlaatste in de stand, KV Kortrijk. De kans voor KAA Gent om de Champions Play-offs in te gaan met een goed gevoel. Alleen zal dit slot van de competitie niet eenvoudig worden.