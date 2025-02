"Er moet woede zijn": Club Brugge is méér dan gewaarschuwd

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het slot van de wedstrijd tussen Club Brugge en Atalanta, inclusief goedkope penalty? Dat zijn ze in Bergamo nog niet vergeten. En dus mag blauw-zwart zich aan een echte heksenketel gaan verwachten.

De overwinning van Club Brugge was meer dan verdiend te noemen, maar toch was er een zure nasmaak bij de Italianen door de late strafschop die blauw-zwart kreeg.

Woede

En dus is de vraag wat Atalanta Bergamo in eigen huis zal laten zien tegen de Belgen. Er staat elf miljoen euro en heel veel prestige op het spel, zoveel is duidelijk.

“Er moet woede zijn en een wil zijn om de match om te draaien. Het is een hele belangrijke match voor ons”, was coach Gasperini volgens Het Laatste Nieuws kristalhelder op zijn persconferentie.

Genoeg over gezegd

"Maar ik ga het niet gebruiken om mijn jongens extra op scherp te zetten. Daar is ondertussen genoeg over gezegd. Het resultaat stond vast, dus wij moeten nu vooral deze wedstrijd proberen te winnen."

"De wedstrijd duurt 90 minuten. En als die niet voldoende blijken, zullen het er misschien wel 120 zijn. We gaan er alles aan doen om ons doel te bereiken", aldus nog de coach. Atalanta moet een 2-1 uit de heenmatch goedmaken om door te stoten.