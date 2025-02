Hoop voor Anderlecht? Mourinho incasseert dreun

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

José Mourinho zal zeker niet roteren in zijn team tijdens de terugwedstrijd van de Europa League tegen Anderlecht. De Portugese trainer zal echter wel Fred moeten missen, die licht geblesseerd is.

RSC Anderlecht is, net als de meeste andere Belgische clubs in Europa, veroordeeld tot een heldendaad als het de achtste finales van de Europa League wil bereiken.

Donderdagavond in het Lotto Park zal het paars-wit van David Hubert hun achterstand van drie doelpunten moeten goedmaken die ze vorige week opliepen op het veld van Fenerbahçe.

Een wedstrijd waarin José Mourinho (uiteraard) niet van plan is om binnen zijn team te roteren. De Portugese coach wil geen risico nemen om de kwalificatie te missen, ondanks de belangrijke verplaatsing van Fenerbahçe naar Galatasaray komend weekend, die nu al in het hoofd van iedereen in Turkije zit.

Fred reist niet mee naar Anderlecht

Een vaste basisspeler, die de volle 90 minuten van de heenwedstrijd speelde, zal echter afwezig zijn, volgens Fanatik en de rest van de Turkse pers. Het gaat om de Braziliaanse middenvelder Fred, die niet naar Brussel zal reizen.

De voormalige speler van Manchester United speelde wel de hele wedstrijd tegen Kasimpasa afgelopen weekend in de competitie. Na een botsing verklaarde hij na de wedstrijd dat hij niet geblesseerd was, maar hij zal deze week toch uit voorzorg thuisblijven.