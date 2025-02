Johan Boskamp geraakt gefrustreerd tijdens wedstrijd en steunt trainer in moeilijke periode: "Hoe lang alles duurt, jezus!"

Zondag had Dirk Kuyt een frustrerende dag bij Beerschot tegen KAA Gent. Na een aantal beslissingen die hij niet eerlijk vond, sprak de 44-jarige trainer van een complot tegen zijn team. Johan Boskamp, die de wedstrijd als speciale gast bijwoonde, deelde zijn mening over de situatie.

Johan Boskamp werkte vroeger met Dirk Kuyt bij RTL, waar ze samen de Champions League analyseerden. Daarom was het niet abnormaal dat hij als gast aanwezig was bij de wedstrijd tussen KAA Gent en Beerschot.

Dirk Kuyt was vooral boos over de scheidsrechters en de VAR. Boskamp begreep in de Gazet van Antwerpen waarom Kuyt zich zo voelde.

Kritiek op scheidsrechters en VAR

"Dirk had honderd procent gelijk, want die linksback, die Brown, moest gewoon rood krijgen. Die gozer vliegt erin met zijn schouder terwijl er geen bal in de buurt is. En de tweede penalty voor Gent was belachelijk. De bal raakte eerst zijn lichaam, pas daarna zijn hand."

Boskamp had ook kritiek op de werking van de VAR, die volgens hem veel te veel tijd kostte. "Ik word daar een beetje moe van. Hoe lang alles duurt: jezus!”

Ondanks alweer een nederlaag voor Beerschot ziet Boskamp in Kuyt een uitstekende trainer. Hij benadrukte dat Kuyt Beerschot gepromoveerd heeft en dat de prestaties van een trainer vaak afhangen van de kwaliteit van de spelers. Kuyt klaagt nooit over zijn team, wat Boskamp enorm kan waarderen.