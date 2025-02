📷 Club Brugge heeft zijn kwalificatie voor de achtste finales van de CL goed gevierd: bekijk hier de beelden

De spelers van Club Brugge hebben uitbundig de kwalificatie voor de 1/8ste finales van de Champions League gevierd. De ploeg van Nicky Hayen zal tegen Lille of Aston Villa spelen voor een plek in de kwartfinales.

Dankzij een uitzonderlijke eerste helft en over het algemeen een goed gecontroleerde dubbele confrontatie staat Club Brugge nu in de achtste finales van de Champions League. Even was er in de tweede helft nog wel een schrikmoment toen Lookman snel de 1-3 binnen trapte, maar verder liet blauw-zwart het niet komen.

De spelers van Nicky Hayen vierden deze kwalificatie natuurlijk uitbundig. Op het veld weerklonk "We are Bruges" tussen Jashari, Talbi en de ongeveer 1.500 Brugse supporters in het Gewiss Stadium in Bergamo.

De festiviteiten werden uiteraard voortgezet in de kleedkamers. Club Brugge staat in de achtste finales van de Champions League en kan hiervan genieten, maar moet snel weer aan het werk.

Club zal zich moeten voorbereiden op de wedstrijd tegen Standard aanstaande zondag. Blauw-zwart wil KRC Genk niet nog verder laten uitlopen in de JPL.