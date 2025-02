Einde verhaal voor De Bruyne bij City? "Hij is een rolls-royce met motorproblemen"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Woensdagavond 21u neemt Manchester City het op tegen Real Madrid in hun terugwedstrijd in de Champions League. Als City de 2-3-achterstand niet kan goedmaken, ligt het uit het kampioenenbal. Het zou ook wel eens de laatste keer zijn dat we Kevin De Bruyne aan het werk zien in de Champions League.

Een beeld zegt meer dan 1000 woorden: De wissel na 84 minuten tegen Madrid zag er misschien normaal uit, op het gezicht van De Bruyne was iets anders te lezen. Met grote teleurstelling geeft hij zijn aanvoerdersband af en verlaat hij, duidelijk ontevreden, het veld. De prestatie van De Bruyne was ondermaats voor zijn niveau, en dat niet voor de eerste keer dit seizoen. "Het gaat almaar minder en hij heeft het almaar moeilijker. De Bruyne mist wat scherpte en lijdt te veel balverlies", vertelt Peter Vandenbempt bij Proximus. Klaar voor afscheid De ervaren middenvelder wordt al het hele seizoen geplaagd door blessures. Dit seizoen was hij van september tot eind oktober uit met een blessure aan het dijbeen. Sindsdien is De Bruyne altijd beperkt in de ploeg van City gebracht. "Zowel City als De Bruyne lijken stilaan klaar voor een afscheid - tenzij er nog een grote omwenteling komt in de laatste weken van het seizoen", oordeelt Vandenbempt. Rolls-Royce Ook in Engeland vrezen ze voor een KDB-exit: "Ik zie hem als een Rolls-Royce met motorproblemen", vertelt Engelse voetbaljournalist Henry Winters aan Sporza. "Misschien beseft hij dat hij de klok niet kan verslaan. Dat lijkt me niet makkelijk voor hem." "In Engeland beschouwen we hem als een van de beste spelers ooit in de Premier League. Hij is een genot voor heel wat fans, zelfs bij tegenstanders. Maar tijd heeft nu eenmaal geen respect voor talent en reputatie", voegt de Brit toe.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Real Madrid - Manchester City live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00.